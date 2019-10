Die Polizei in Halle fahndet nach mehreren Tätern, die offenbar Schüsse abgegeben haben. Die Ermittler teilten auf Twitter mit, zwei Personen seien getötet worden. Die Menschen sollten in ihren Wohnungen bleiben. Die mutmaßlichen Täter seien in einem Fahrzeug geflohen.

Der Bahnhof von Halle ist nach Angaben der Deutschen Bahn wegen einer polizeilichen Ermittlung gesperrt. Das teilte das Unternehmen auf Twitter mit.

