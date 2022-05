Der 61-Jährige hatte sich seit Sommer 2021 immer wieder in Sachsen impfen lassen. Die »Freie Presse« berichtete, der Mann habe teilweise drei Impfungen an einem Tag erhalten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Leipzig erhielt er in Impfzentren insgesamt mindestens 95 Spritzen. Zur Motivation des Mannes lägen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, sagte ein Sprecher. Der Fall sei inzwischen an Magdeburg abgegeben worden, wo der Beschuldigte wohnt.