In drei Ermittlungsverfahren mit den Bezeichnungen »Peluca«, »Lumen« und »Ungarn« versuchen die Ermittler mehr als ein Dutzend Haftbefehle zu vollstrecken. Gesucht werden Extremisten aus dem Umfeld der unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilten Lina E. – darunter deren seit 2020 untergetauchter Verlobter Johann Guntermann . Das BKA hat Guntermann in einer Gefährdungsbewertung als besonders brutal und skrupellos eingestuft, er gilt als Teil der sogenannten Hammerbande, die gezielt Jagd auf Rechtsextreme macht.