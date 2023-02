Es gebe jedoch Hoffnung: »Der erkrankte Kollege soll Ende Februar seinen Dienst wieder aufnehmen, die Vizepräsidentenstelle in den kommenden Monaten neu besetzt werden, außerdem laufen zwei weitere Besetzungsverfahren.« Den gesetzlichen Beschleunigungsgrundsatz kann das Gericht laut Heuwerth dennoch nicht er­füllen: »Bis hier alles wieder normal funktioniert, werden auf jeden Fall noch bis zu zwei Jahre vergehen.«

Wie in vielen Bundesländern häufen sich in Sachsen die Klagen über den Richtermangel. »Insgesamt gibt es zu wenig Richter und Staatsanwälte in der sächsischen Justiz, um die wachsenden Aufgaben in angemessenen Zeit bewältigen zu können«, sagte zuletzt der stellvertretende Vorsitzende des sächsischen Richtervereins, Alexander Brech, dem MDR . Frei werdende Stellen würden nicht schnell genug neu besetzt, zugleich steige das Durchschnittsalter auch in anderen Rechtsberufen: Anwältinnen und Anwälte in Sachsen seien inzwischen durchschnittlich 51 Jahre alt.