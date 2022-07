Im Prozess wegen eines Säureanschlags auf den damaligen Innogy-Manager Bernhard Günther hat eine Gutachterin ausgesagt, dass Günther in »abstrakter Lebensgefahr« geschwebt habe. Wenn mehr Säure in seine Atemwege geraten wäre, wäre ein akutes Lungenversagen nicht auszuschließen gewesen, sagte die Forensikerin Lisa Küppers am dritten Prozesstag vor dem Wuppertaler Landgericht. Auch die Gefahr einer Erblindung habe bestanden.