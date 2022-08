Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Tat bereits Ende Juli geschah. Demnach kam die Ehefrau am 30. Juli in die Wache der Carabinieri von Giffoni Valle Piana und meldete ihren Mann als vermisst. Die Polizei hatte jedoch Zweifel an der Aussage und wollte das Videomaterial der Überwachungskameras am Haus sichten. Dies war den Angaben zufolge aber überschrieben. Ein Experte stellte demnach die alten Aufnahmen wieder her.