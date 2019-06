In Salzburg ist ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Sein 24-jähriger Sohn, der das Unglück mit ansehen musste, wurde dabei verletzt. Zuvor war es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Sohn und dem noch unbekannten Täter gekommen. Das teilte die Polizei in Salzburg mit.

Demnach war der Sohn vor einem Lokal mit einem Mann in einen Streit geraten, anschließend habe er seinen Vater aus der Bar hinzugeholt. Kurz darauf soll der Täter Schüsse in Richtung des Sohnes und des Vaters abgegeben haben. Nach der Tat ergriff er die Flucht. Der 46-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt.