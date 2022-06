Der gewaltsame Tod einer Schülerin im niedersächsischen Salzgitter hat für den jüngeren der beiden Verdächtigen bereits Konsequenzen: Der 13-Jährige sei von einem Psychiater begutachtet und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden, teilte ein Sprecher der Stadt am Sonntag mit. Der Jugendliche sei mit Zustimmung der Eltern in die Klinik aufgenommen worden. Dort soll er auch die nächsten Wochen bleiben.