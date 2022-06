Strafverfolgung bei 13-Jährigem nicht möglich

Der 13-Jährige könne für die Tat nicht strafrechtlich verfolgt werden, da er noch nicht strafmündig sei. Das Jugendamt müsse nun entscheiden, inwieweit bei ihm weitere Maßnahmen erforderlich seien, sagte der Staatsanwalt. In Betracht käme unter anderem die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung.

Beamte hatten den Leichnam der 15-Jährigen am Dienstag nach einer großen Suchaktion mit Dutzenden Einsatzkräften und Spürhunden in einer Grünanlage in Salzgitter-Fredenberg entdeckt. Sie war seit Sonntag vermisst worden. Trauernde stellten in der Nähe des Tatorts Kerzen auf und legten Blumen nieder.