Ein wegen Mordes gesuchter Deutscher ist im Norden der Philippinen gefasst worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Braunschweig dem SPIEGEL.

Der 42-Jährige sei bereits Ende Januar in seinem Haus in der nördlichen Provinz Benguet festgenommen worden, teilte das Einwanderungsbüro am Dienstag mit. Er habe sich den Ermittlungen zufolge seit Juli 2014 auf den Philippinen aufgehalten.