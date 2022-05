US-Ermittler haben zwischen San Diego und der mexikanischen Stadt Tijuana einen geheimen Tunnel zum Drogenschmuggel entdeckt. Die Einsatzkräfte hätten den etwa 800 Meter langen und 1,2 Meter breiten Tunnel am vergangenen Freitag aufgespürt, teilen die Behörden nun mit. Der Geheimgang lag demnach etwa sechs Stockwerke tief in der Erde und verfügte über Schienen- und Belüftungssysteme, Strom und verstärkte Wände.

Der Drogentunnel sei in einem unscheinbaren Lagerhaus in der Nähe von San Diegos Grenzübergang Otay Mesa entdeckt worden. An der anliegenden Straße sind tagsüber viele Lastwagen unterwegs, nachts ist die Gegend aber ruhig. Am Montag bewachten bewaffnete Wachen einen kleinen Schacht mit einer Leiter, der in den Tunnel hinabführte.