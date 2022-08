Fast 20 Jahre lang haben die Behörden in dem Fall ermittelt, nun konnten sie einen Erfolg vermelden: Zielfahnder haben auf Sardinien einen mutmaßlichen Drogenhändler gefasst. Der 53-Jährige soll im Jahr 2003 an einem Handel mit etwa 20 Kilogramm Kokain beteiligt gewesen sein, wie das bayerische Landeskriminalamt am Dienstag in München mitteilte . Nun nahmen ihn Einsatzkräfte in einer kleinen Gemeinde in der sardischen Provinz Nuoro fest.