Gegen die Mutter des Kindes und die Großeltern ermittelt die Staatsanwaltschaft in Siegen. Sie geht davon aus, dass diese dem Mädchen nicht ermöglicht hätten, »am Leben teilzunehmen« – nicht an Kita, Schule oder am Spiel mit anderen Kindern. Die Mutter hielt das Kind demnach im Haus der Großeltern in Attendorn fest.