Der Besitzer eines Pick-ups hat sich in Schermbeck im westfälischen Kreis Wesel bei einer filmreifen Aktion auf seinen gestohlenen Truck geschwungen und befand sich bei der Fluchtfahrt des Diebes auf der Ladefläche. Die endete an einem Baum – und mit einer Festnahme. Das teilte die Polizei am Freitag mit.