Am Schlachtensee in Berlin soll es im Juni zu Sexualstraftaten gekommen sein – nun ermittelt die Polizei gegen vier Verdächtige im Alter von 14 bis 19 Jahren. Am Mittwoch rückten Einsatzkräfte zu Durchsuchungen bei den Beschuldigten in Schöneberg, Tempelhof und Zehlendorf aus, wie die Polizei mitteilte.