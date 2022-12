Ermittler haben auf dem Gehöft eines 58-Jährigen in Schleswig-Holstein Kriegswaffen, Munition und archäologische Fundstücke sichergestellt. Wie die Polizei nun in Flensburg mitteilte , war das Anwesen des Mannes im Kreis Schleswig-Flensburg am vergangenen Donnerstag aufgrund eines Anfangsverdachts auf Straftaten nach dem Denkmalschutzgesetz durchsucht worden.