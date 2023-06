Das US-Außenministerium erklärte, Kenntnis über den Fall zu haben. Das US-Konsulat in München beobachte die Situation genau und stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden, sagte Sprecher Matthew Miller in Washington. Aus Datenschutzgründen könne er aber keine weiteren Angaben machen.

Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigt, wie die Polizei einen mit Handschellen gefesselten Mann in T-Shirt, Jeans und Baseballmütze abführt. Eric Abneri, ein Absolvent der Universität Pittsburgh, der das Video aufgenommen hatte, sagte, der Mann habe Kratzer im Gesicht gehabt.

»Er hat kein einziges Wort gesagt. Er hat seinen Mund nicht geöffnet, er hat nicht gemurmelt«, sagte Abneri gegenüber der Nachrichtenagentur AP. »Er ging einfach mit der Polizei mit und das war's.«