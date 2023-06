Steilen Abhang hinuntergestürzt

Das Trio soll gemeinsam über einen Trampelpfad zu einem Aussichtspunkt gegangen sein. Der Mann soll dann die 21-Jährige angegriffen haben. Die 22-Jährige soll ihrer Bekannten zu Hilfe gekommen sein, woraufhin der Mann die Frau einen steilen Abhang hinuntergestürzt haben soll.

Dann soll es zu einem versuchten Sexualdelikt an der 21-Jährigen gekommen sein. »Das ist aber noch nicht belastbar«, sagte der Sprecher. Danach sei auch die jüngere Frau von dem Mann den Berg hinuntergestoßen worden sein. Beide Frauen wurden verletzt. Die 21-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht und sei dann in der Nacht zum Donnerstag gestorben.