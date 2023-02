Bekomme ich als Schöffe Geld?

Ja. Da die ausgewählten Personen das zugeloste Schöffenamt grundsätzlich nicht ablehnen dürfen, müssen ihre Arbeitgeber sie für die Schöffentätigkeit freistellen. Daraus dürfen sich für Arbeitnehmende keine Nachteile ergeben. Also gibt es zwar keine Vergütung, aber eine Entschädigung für erlittene Nachteile, also etwa für den Zeitaufwand, für Verdienstausfall oder für Fahrtkosten.

Für die Zeit vor Gericht erhalten Schöffen sieben Euro pro Stunde. Die Entschädigung bei einem möglichen Verdienstausfall liegt bei 29 bis 73 Euro pro Stunde.

Ich nehme mein Amt als Schöffe an, wie geht es weiter?

Die Schöffinnen und Schöffen schwören in einer öffentlichen Sitzung des Gerichts einen Eid. Dann werden sie in den nächsten Jahren regelmäßig eingesetzt. Maximal zwölfmal pro Jahr sollen sie dem Bund ehrenamtlicher Richterinnen und Richter zufolge zu Sitzungen herangezogen werden. Eine Sitzung kann aber auch mehrere Tage dauern. Im Extremfall kann das über mehrere Monate hinweg wöchentliche Einsätze bedeuten. Das ist aber nicht die Regel. Es gibt auch Schöffen, die während ihrer Amtszeit nie zum Einsatz kommen.

Welche Rechte und Pflichten habe ich als Schöffe?

Die Schöffinnen und Schöffen müssen an den Sitzungen teilnehmen, für die sie ausgelost wurden. Dann nehmen sie in der Hauptverhandlung etwa an Entscheidungen zu Beschlüssen über Beweisanträge oder über Ordnungsgelder gegen Verfahrensbeteiligte teil. Schöffen dürfen Fragen an Angeklagte, Zeugen und Sachverständige stellen. Und am Ende sind sie auch am Urteil beteiligt. Sie nehmen an der Beratung und der Abstimmung des Richterspruchs teil. Ihre Stimme zählt hier genau so viel wie die der Berufsrichter, sie können diese also auch überstimmen. Über die Beratungen müssen Schöffen nach dem Ende ihrer Tätigkeit aber schweigen.

Übrigens: Falls ein Schöffe einen Gerichtstermin verschläft, wird er womöglich von der Polizei abgeholt. So erlebte es SPIEGEL-Journalist Peter Maxwill vor Jahren. Seine Kolumne »Mein Leben als Schöffe« lesen Sie hier.