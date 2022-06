Schüsse am Bielefelder Berufskolleg Mutmaßlicher Amokläufer in Psychiatrie eingewiesen

Der festgenommene Verdächtige, der an einer Schule in Bielefeld eine Schreckschusswaffe abgefeuert haben soll, ist psychisch krank. Ein Richter ordnete am Samstag seine Einweisung in eine forensische Psychiatrie an.