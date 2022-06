Fehler der Polizei beim Schulmassaker in Texas »Eine Stunde, 14 Minuten und acht Sekunden«, bis die Rettung kam

Die Sicherheitskräfte sind nach dem Amoklauf in Uvalde erneut in die Kritik geraten. Während einer Anhörung im texanischen Senat hieß es, beim Einsatz an der Grundschule seien »schreckliche Entscheidungen« getroffen worden.