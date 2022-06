Die Polizei nahm den 25-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Über ein mögliches Motiv ist bisher nichts bekannt. Der 19-Jährige wurde nicht mehr am Tatort angetroffen, konnte aber im Laufe des Tages durch die Polizei ermittelt werden.

Festnahme noch in der Nacht

Die Frau wurde laut »Gmünder Tagespost « mit ammoniakhaltigem Putzmittel überschüttet und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Nachbarin sagte der »Bild «-Zeitung: »Ich habe gesehen, dass der Mann in der Nacht vor meiner Wohnung sich die Schuhe ausgezogen hat und in Socken nach oben gelaufen ist. Die Frau wohnt ganz oben im Haus. Dann habe ich Schreie gehört.« Ein weiterer Nachbar berichtete, der Tatverdächtige und das Opfer hätten in der Vergangenheit Auseinandersetzungen gehabt: »Vor zwei Wochen hat der Mann die Frau geschlagen. Sie hatte ein blaues Auge. Die haben die ganze Zeit gestritten.«