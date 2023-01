Eine 89 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend tot in ihrer Wohnung in Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) gefunden worden. Bei den Todesfallermittlungen der Kriminalpolizei fanden sich Hinweise darauf, dass sie gewaltsam zu Tode kam. Nun prüfen die Ermittler Medienberichten zufolge Verbindungen zu zwei weiteren Todesfällen älterer Damen.