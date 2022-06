Tödliche Schüsse in hessischem Supermarkt Erschossene Frau hatte zuvor Beziehung mit Täter beendet

Am Morgen zeigte eine 53-Jährige ihren Ex-Freund an, am Nachmittag brachte er sie um: Nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt in Hessen geht die Polizei von einer Beziehungstat aus.