In Schweden sind noch nie innerhalb eines Jahres so viele Menschen durch Schüsse getötet worden wie 2022. Ein Mann im Alter zwischen 20 und 30 sei in der Nacht seinen Verletzungen erlegen. Am späten Vorabend sei in Kristianstad, etwa 100 Kilometer nordöstlich von Malmo, auf ihn geschossen worden, teilte die Polizei mit.