Zweiter Fall innerhalb weniger Monate

Die Polizei suchte am Donnerstag auch per Hubschrauber nach dem befreiten Mann und seinen Komplizen. Es ist schon der zweite Fall dieser Art in Schweden innerhalb weniger Monate. Im Februar war ein Häftling in Norrköping während eines Transports von einem Gefängnis zu einem Krankenhaus befreit worden.

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson nannte die Befreiung am Donnerstag erschütternd. »Ich finde, es ist skandalös, dass eine Person, die einen anderen Menschen umgebracht haben könnte, mithilfe von bewaffneten Komplizen einfach entkommen kann«, sagte er im schwedischen Reichstag über die Medienberichte zu dem Vorfall.