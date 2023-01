Konflikt um Drogenmarkt vermutet

In Stockholm nahmen die Schüsse und Detonationen seit Weihnachten spürbar zu. Am frühen Freitagmorgen wurde in der zweiten Nacht in Folge im Randbezirk Farsta eine Wohnung beschossen, ohne dass jemand verletzt wurde. Wenige Stunden zuvor war in einem Treppenhaus in Årsta – ebenfalls im Süden von Stockholm – eine Sprengladung explodiert. Nach Angaben der Zeitung »Aftonbladet« wurden Reste einer Handgranate gefunden. Verletzt wurde auch hier niemand. Festnahmen gab es nicht.