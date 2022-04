Ein Bereitschaftspolizist steht vor einem brennenden Stadtbus nach Protesten in Malmö am Samstag

Nach der Genehmigung von Kundgebungen einer islamfeindlichen Kleinpartei ist es in der Nacht auf Sonntag in Schweden erneut zu Krawallen gekommen. In Malmö stand ein Bus in Flammen, nachdem Unbekannte ein brennendes Objekt auf das Fahrzeug geworfen hatten, wie der schwedische Sender SVT berichtete. Die Fahrgäste mussten evakuiert werden. Auch weitere Fahrzeuge und mehrere Mülltonnen brannten in der Stadt. Die Polizei wurde mit Steinen und Molotowcocktails beworfen.

Auslöser der Proteste war eine Versammlung von Stram Kurs (Strammer Kurs) des Politikers und Rechtsanwalts Rasmus Paludan. Die islam- und einwanderungsfeindliche Gruppierung zieht derzeit durch verschiedene schwedische Städte und hält dort Versammlungen ab, bei denen immer jeweils ein Koran verbrannt werden soll. Dabei kam es bereits in mehreren schwedischen Städten zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Gegendemonstranten.

Ausschreitungen auch in anderen schwedischen Städten Die Kundgebung von Stram Kurs am Samstag war vom ursprünglich geplanten Landskrona auf einen Parkplatz in der benachbarten Großstadt Malmö verlegt worden, um Ausschreitungen zu vermeiden. Dennoch kam es in der südschwedischen Stadt in verschiedenen Stadtteilen zu Protesten, bei denen Randalierer auch die Polizei mit Steinen bewarfen. Die Beamten wurden dabei nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht verletzt.

In der Stadt Örebro im Süden des Landes waren bereits am Karfreitag mehrere Polizeiautos angezündet worden. Etwa ein Dutzend Polizisten erlitten Verletzungen. Auch in der Hauptstadt Stockholm kam es zu Ausschreitungen mit Steinwürfen.