Am Sonntag meldete sich der Mediziner nun selbst zu Wort. Demnach sei er für eine Stunde in der Gewalt eines Erpressers gewesen. »Er hat mich in dieser Zeit mit der Forderung eines substanziellen Geldbetrags konfrontiert«, schrieb das mutmaßliche Entführungsopfer in seiner Mitteilung. Dabei habe ihm der Täter gedroht.