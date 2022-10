Eine Frau hat in einem Hotel in der Schweiz eine Angestellte mit einem Gasbrenner angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die aus Estland stammende Rezeptionistin wurde nach der Attacke in Lausanne am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die 38-Jährige erlitt demnach schwere Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper.