Unbekannte haben eine Tüte mit zwei Schweineköpfen an einer Baustelle für eine Moschee im nordrhein-westfälischen Schwelm abgelegt. Wie die Polizei in Hagen mitteilte, fanden Bauarbeiter diese am Dienstag. Der Staatsschutz der Polizei nahm Ermittlungen auf.

Die Tüte enthielt laut Polizei auch einen Schweinefuß. Die Arbeiter fanden sie bereits am Morgen, deckten sie aber zunächst ab. Die Polizei wurde erst am frühen Abend informiert. Sie verstärkte die Kontrollen an der Baustelle.

Schweine gelten im Islam als unreine Tiere, Gläubige dürfen daher kein Schweinefleisch essen. Extremisten nutzen dies immer wieder für antimuslimische Übergriffe. Im Mai war an einem Nebengebäude einer Moschee in Mönchengladbach ein abgetrennter Schweinekopf gefunden worden. Hier laufen die Ermittlungen noch.