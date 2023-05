Im Landgericht Schwerin hat ein 44-Jähriger die Tötung seiner Verlobten nach einem gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch in Rostock am 11. Dezember 2022 eingeräumt. Er sei sehr betrunken gewesen, erklärte der Angeklagte zum Prozessauftakt am Montag über seinen Anwalt. Er sei allein mit dem Zug nach Schwerin nach Hause gefahren, die Verlobte sei auf dem Weihnachtsmarkt plötzlich verschwunden gewesen.