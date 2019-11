Mit 140 Kilogramm Marihuana soll die Familie fast 600.000 Euro verdient haben: In Mecklenburg-Vorpommern hat vor dem Landgericht Schwerin der Strafprozess gegen ein Ehepaar im Alter von 54 und 53 Jahren und dessen 34-jährige Tochter wegen bandenmäßigen Drogenhandels begonnen. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt die drei, zwischen 2013 und 2016 auf ihrem Hof im großen Stil Cannabis angebaut und das daraus gewonnene Marihuana verkauft zu haben.

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge hatte die Familie über mehrere Jahre hinweg in einer abgedichteten Halle ihres Reiterhofes Cannabis angebaut. Das daraus gewonnene und kiloweise abgepackte Marihuana verkauften sie in den angeklagten 62 Fällen an einen Zwischenhändler. Pro Kilo kassierten sie laut Anklage zwischen 3500 und 4900 Euro.

Über Deal wird verhandelt

Die Angeklagten kündigten an, sich am nächsten Verhandlungstag zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Zuvor hatte ihnen das Gericht zugesichert, bei umfassenden und glaubhaften Geständnissen nicht über bestimmte Höchststrafen hinauszugehen. Dieser Verständigung im Strafprozess hatten sowohl die Verteidiger als auch der Anklagevertreter zugestimmt.

Dem Deal zufolge muss der Vater mit einer Haftstrafe von bis zu sechs Jahren und drei Monaten rechnen. Darin einbezogen wäre ein Urteil vom Dezember 2017. Damals war der Mann wegen ähnlicher Drogendelikte bereits zu vier Jahren und einem Monat Gefängnis verurteilt worden. Die beiden Frauen könnten zu Bewährungsstrafen verurteilt werden.

Als der Vater in einem ersten Prozess 2017 verurteilt wurde, war auch der damals 29 Jahre alte Sohn der Familie mitangeklagt. Er war zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.