"Prepper"-Prozess in Schwerin Die Maschinenpistole im Keller vergessen

Sein Hund knurrte. Dann sah Elitepolizist Marko G. Schatten vor seinem Haus. Jemand machte sich an seiner Tür zu schaffen. Es war der 28. August 2017 gegen 5.30 Uhr. "Was denkt ein ausgebildeter Polizist da?", fragt Marko G. am Donnerstag vor Gericht. Eine rhetorische Frage. "Sicher nicht an einen Besuch von Kollegen." Marko G. dachte an Einbrecher. Mit geladener Waffe näherte er sich von innen der Tür. Als er die Spezialeinsatzkräfte sah, ließ er sofort die Waffe fallen und machte sich bemerkbar: "Jungs, entspannt euch!"

Marko G., 49, ist ausgebildeter Scharfschütze. Er gehörte zum Spezialeinsatzkommando (SEK) des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern. Seit vergangener Woche muss er sich vor der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts Schwerin verantworten. Die Anklage lautet auf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ,das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. Am Donnerstag, dem zweiten Verhandlungstag, spricht er das erste Mal ausführlich selbst - und schildert den Tag, als schwer bewaffnete Polizisten sein Haus stürmten.

In Erwartung von "Tag X"

Den "Hausbesuch", wie er es nennt, verdankte er einem Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft, in dem er nicht als Beschuldigter, sondern als Zeuge geführt wird. Seit zwei Jahren ermittelt der Generalbundesanwalt gegen zwei Männer wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Männer sollen davon ausgehen, dass Deutschland in absehbarer Zeit in Chaos versinkt. Diesen erwarteten "Tag X" sollen sie, so der Verdacht der Bundesanwaltschaft, "als Chance gesehen haben, Vertreter des politisch linken Spektrums festzusetzen und mit ihren Waffen zu töten".

Die beiden Männer gehören zu Chatgruppen, die Marko G. gegründet hat: "Nordkreuz" und "Nord.Com". Auch Marko G. bereitete sich als sogenannter Prepper auf den Krisenfall vor. Laut Anklage soll er für den "Tag X" Waffen und Munition besorgt und Schießtreffen organisiert haben. Dass er selbst rechtsextremer Gesinnung sei, bestreitet er.

Als das Bundeskriminalamt (BKA ) im August 2017 Haus, Hof und Fahrzeuge von Marko G. durchsuchen ließ, hofften die Ermittler auf Erkenntnisse über mögliche "Anschlagsplanungen" und "Anschlagsopfer". So sagt es am Donnerstag der BKA-Mann, der die Durchsuchung damals leitete, vor Gericht aus. Marko G. sei "kooperativ" gewesen und "freundlich im Umgang".

Maschinenpistole mit Schalldämpfer

Bei der Durchsuchung 2017 fanden die Ermittler neben einem großen Vorrat an Lebensmitteln, Benzinkanistern und Schnapsflaschen auch zahlreiche Waffen und knapp 24.000 Schuss Munition. Im Juni 2019 kamen sie wieder und wurden erneut fündig. Diesmal fanden sie Waffen, Sprengkörper und gut 31.000 Schuss Munition. Sie fanden auch eine Maschinenpistole mit Schalldämpfer. Marko G. durfte Waffen und Munition besitzen. Allerdings keine, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Marko G. hat inzwischen sämtliche Anklagevorwürfe eingeräumt.

Auch gegenüber dem Gericht verhält er sich kooperativ. Und zunächst schien für Marko G. auch alles gut auszusehen in diesem Strafprozess. Die drei Berufsrichter, die drei Verteidiger, auch die beiden Vertreter der Staatsanwaltschaft sprachen noch vor Beginn der Hauptverhandlung über einen möglichen Deal. Ziel der Verteidigung: Ihr Mandant sollte maximal eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren bekommen, ausgesetzt zur Bewährung. Im Gegenzug wollte Marko G. sich "vollumfänglich" zu den waffenrechtlichen Vorwürfen, auch zu seiner Motivation äußern.

Die Richter signalisierten Zustimmung. Erst Stunden vor Beginn des Prozesses winkte die Staatsanwaltschaft ab. Der Angeklagte habe dem Ansehen der Polizei so sehr geschadet, dass sich die Staatsanwaltschaft nicht an einer derartigen Verfahrensabsprache beteiligen könne, teilte Staatsanwalt Thorsten Kopf vergangene Woche am ersten Verhandlungstag mit. Die Verteidigung reagierte verschnupft auf die späte Absage. Marko G. hat dennoch umfangreich ausgesagt.

"Lediglich Gedankenspiele"

An diesem Donnerstag beantworten er und seine Verteidiger nun Fragen des Gerichts und, wenn auch etwas widerwillig, auch die Fragen der Staatsanwaltschaft, die bereits am vorherigen Prozesstag diktiert wurden. Nun lässt Marko G. über seinen Anwalt Robert Kain ausrichten, dass stimmt, was in einem Notizbuch steht, das bei ihm gefunden wurde. Tatsächlich hätten sie geplant, für den "Tag X" insgesamt 40.000 Schuss Munition zu beschaffen. Wieso genau 40.000 Schuss, das könne er heute nicht mehr sagen. Überhaupt habe es "keinerlei konkrete Überlegungen" irgendeiner Art gegeben, "lediglich Gedankenspiele". Welche Gedankenspiele das waren, führt er nicht aus. G. lässt seinen Anwalt auch sagen, dass er nur eine einzige Schießübung organisiert habe. An dieser hätten etwa 15 "Nordkreuz"-Mitglieder teilgenommen.

In seiner Einlassung hatte Marko G. es so dargestellt, dass er sich in Krisenszenarien hineingesteigert habe und seine Waffensammelleidenschaft irgendwann außer Kontrolle geraten sei. Er sagte auch, die Gruppen seien vollkommen unpolitisch gewesen.

Staatsanwalt Kopf gab sich damit nicht zufrieden. Er wollte es genauer wissen. Er hatte deshalb die Nachfrage gestellt: "Was meint er damit: Keine der Gruppen sei politisch ausgerichtet gewesen?"

Der Verteidiger moniert zuerst die Fragestellung: "Das entzieht sich jeder ernsthaften Beantwortungsmöglichkeit." Aber sein Mandant wolle dennoch eine Antwort versuchen und lässt über ihn erklären: "Es gab schlicht keine politische Ausrichtung dieser Gruppe." Krisen träfen schließlich jeden, ergänzt die Verteidigung, unabhängig von der politischen Einstellung.

Der Staatsanwalt gab sich auch mit einer weiteren Information nicht zufrieden. Marko G. hatte angegeben, er habe die - illegale - Maschinenpistole Uzi im Keller seiner Schwiegereltern gelagert und irgendwann vergessen. "Wie kann eine Maschinenpistole dem Angeklagten ,ein wenig in Vergessenheit geraten'? Das erschließt sich mir nicht." Verteidiger Kain moniert auch diese Frage. Dann sagt er: "Herr G. hat die Uzi aus Sammelleidenschaft beschafft, nicht um sie zu benutzen. Er hat sie im Stahlschrank bei den Schwiegereltern gelagert, dort geriet sie aus seinem aktuellen Bewusstsein. Das mag man verstehen oder nicht. Den Regeln der Logik widerspricht es nicht."