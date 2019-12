Die Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche, die im sächsischen Sebnitz ein junges Mädchen attackiert haben sollen. Die Verdächtigen sollen das Mädchen laut einer Polizeimeldung rassistisch beschimpft haben

Demnach griffen die mutmaßlichen Täter das Mädchen am Freitag in Sebnitz an. Sie hätten ihr das Kopftuch heruntergerissen. Eine 17-Jährige habe sie an den Haaren gezogen und zu Boden gebracht.

Danach soll ein 16-Jähriger zweimal zugetreten haben, während seine Begleiterin dem Mädchen den Mund zuhielt. Sie sollen gesagt haben: "Was wollt ihr hier bei uns, macht euch zurück in euer Land!"

Gegen die beiden Jugendlichen wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Angaben beruhen laut Polizei auf der Strafanzeige des Opfers. Es gebe bisher jedoch keinen Anhaltspunkt dafür, an dessen Aussage zu zweifeln. Die Verdächtigen seien bereits befragt worden und schwiegen zu den Vorwürfen.