Sechsfachmord in Rot am See 30 Schüsse

Adrian S. rief nach der Tat selbst die Polizei: Sechs Familienmitglieder soll er in Rot am See erschossen haben - laut den Ermittlern nach einem akribisch ausgearbeiteten Plan. Am Montag beginnt der Prozess gegen den 26-Jährigen.