Die Anwälte verglichen den Fall Furchners mit dem anderer Angeklagter. Der KZ-Wachmann Oskar Gröning sagte in seinem Schlusswort: »Auschwitz war ein Ort, an dem man nicht mitmachen durfte, hat Professor Nestler (Vertreter der Nebenklage, d. Red.) hier gesagt. Das ist mir bewusst«, so Gröning. »Ich bereue aufrichtig, dass ich diese Erkenntnis nicht viel früher und konsequenter umgesetzt habe.«

Solche Signale vermisse man bei Irmgard Furchner, so die Anwälte. In der vergangenen Woche hatte Staatsanwältin Maxi Wantzen eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung gefordert. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Angeklagte von den Morden im KZ Stutthof wusste und an ihnen mitgewirkt hatte. Mit Verweis auf einen anderen Angeklagten, Bruno Dey , forderte ein Anwalt der Nebenklage ein härteres Urteil als zwei Jahre auf Bewährung. Auch Bruno Dey arbeitete im Konzentrationslager Stutthof, auch ihm wurde der Prozess gemacht, 2019 in Hamburg.