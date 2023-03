Bei einem Einsatz im brandenburgischen Senftenberg haben Polizisten einen Mann erschossen. Nach ersten Erkenntnissen habe dieser die Beamten am Dienstagnachmittag bei dem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus mit einem »axtähnlichen Gegenstand« angegriffen, teilte das Polizeipräsidium in Potsdam mit . Daher hätten sich die Polizisten daraufhin gezwungen gesehen, ihre Dienstwaffen einzusetzen.