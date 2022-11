Wenige Tage nach dem Tod von mehr als 150 Halloween-Feiernden in Südkorea gab es nun eine stille und erschütternde Erinnerung an die Katastrophe. Hunderte Paar Schuhe wurden ordentlich aufgereiht in einer Sporthalle in der Hauptstadt Seoul ausgelegt. Die Einsatzkräfte drapierten laut dem Sender CNN auch Taschen, Brillen, Notizbücher, Brieftaschen und bunte Hüte auf Tischen und Turnmatten auf dem Hallenboden.