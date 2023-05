Acht Tote bei Schusswaffenangriff Serbische Polizei fasst mutmaßlichen Schützen

»Terroristischer Akt«

Der Täter floh nach der Bluttat. Die Behörden setzten noch in derselben Nacht eine stundenlange Großfahndung in Gang. Mehr als 600 Polizisten, unter ihnen Angehörige der Anti-Terror-Einheit, waren am Freitagmorgen mit Hubschraubern, Drohnen und Wärmebildkameras im Einsatz, wie Tanjug berichtete. Die Stadt Kragujevac, in der der Täter festgenommen wurde, liegt rund hundert Kilometer vom Tatort entfernt.