Radioaktive Blitzableiter waren bis in die Achtzigerjahre unter anderen in Frankreich, Belgien und im damaligen Jugoslawien gebräuchlich. In Serbien ist ihr Besitz inzwischen verboten. Im Jahr 2018 waren allerdings immer noch 632 Blitzableiter dieser Bauart in verschiedenen Städten Serbiens installiert, wie das Portal »novosti.rs« damals berichtete.