Am Mittwoch hatte ein 13-jähriger Schüler in seiner Schule acht Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Sechs weitere Schüler und eine Lehrerin wurden zudem verletzt. Die Polizei nahm den Jungen anschließend fest und brachte ihn in eine neuropsychiatrische Klinik. In seinem Alter ist er in Serbien noch nicht strafmündig und kann nicht vor Gericht gestellt werden.