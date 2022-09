Syeds Fall war durch den Podcast »Serial« bekannt geworden, in dem US-Journalisten den Fall beleuchtet und Syeds Schuld in Zweifel gezogen hatten. So waren die Macher im Zuge ihrer Nachforschungen für den Podcast auf eine Zeugin gestoßen, die nie angehört worden war, obwohl ihre Aussage Syed entlastet hätte. Die ehemalige Mitschülerin Syeds behauptet, ihn zum Tatzeitpunkt in der Bücherei gesehen zu haben und bestätigt damit seine bisherigen Aussagen.

Zweifel an der Exaktheit von Funkzellenabfragen

Unklar ist bisher, ob die Informationen aus dem Podcast in irgendeiner Weise in die jüngste Entscheidung der Staatsanwältin eingeflossen sind. Im US-Sender HBO lief zudem eine Doku-Serie unter dem Titel »The Case Against Adnan Syed«.