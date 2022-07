Ein Instagramvideo, veröffentlicht am 17. Juli, hatte einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Zu sehen sind zwei schwarze Mädchen, die auf die Muppet-Figur Rosita warten. Die Person in dem Kostüm klatscht mit zwei weißen Personen ab, dann macht sie eine abwinkende Geste zu den beiden Mädchen und geht weiter. Der Clip dauert lediglich neun Sekunden, was danach passiert, ist nicht zu sehen.