Auch in seinem Bistum hätten Verantwortliche den Schutz der Kirche über den Schutz von Menschen gestellt und so »menschlich und moralisch versagt«. Ursachen seien auch ein »überhöhtes Priesterbild« und »männerbündische Strukturen« gewesen, fügte der Bischof an. »Damit muss Schluss sein, jede Form des Klerikalismus muss ein Ende haben.«

Genn bat die Betroffenen um Entschuldigung. Er werde Verantwortung übernehmen, zurücktreten wolle er nicht. Er selbst habe aber gerade in seiner ersten Zeit als Bischof »in einigen Situationen anders handeln müssen«. Die Autoren der Studie hatten Genn zuvor ebenfalls Versäumnisse vorgeworfen. Wenn ein Missbrauchstäter Reue gezeigt habe, sei Genn kirchenrechtlich nicht immer konsequent vorgegangen.