Sicherheitslücke in Gefängnis im Saarland Häftling bricht aus – Fahndung erfolglos

Überprüfung der Zaunanlage angeordnet

Dem Mann sei nach einer Freistunde im Hof die Flucht über den mit Nato-Draht gesicherten Zaun »unter Inkaufnahme der Gefahr erheblicher Eigenverletzungen« gelungen, um dann über die Außenmauer der Anstalt zu entkommen, teilte das Justizministerium in Saarbrücken mit. Die Sicherheitsmaßnahmen seien nun verstärkt worden. Zudem sei die Überprüfung der gesamten Zaunanlage angeordnet worden.

In den vergangenen fünf Jahren sei es Gefangenen in zwei Fällen in der JVA Ottweiler gelungen, die Außensicherung zu überwinden, teilte das Ministerium weiter mit. Die Fälle in den Jahren 2019 und 2020 hätten einen anderen Bereich der Anstalt betroffen. Damals seien die Gefangenen allerdings schnell wieder in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher.