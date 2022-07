Den Anblick werden die Mitarbeiter der niederländischen Küstenwache wohl nicht so schnell vergessen: Ein kleines Mädchen kauert auf einer Boje mitten im Veluwemeer – in Todesangst, so erzählen es die Einsatzkräfte später. Das Kanu, in dem das Kind mit seiner Familie aus Wuppertal in Nordrhein-Westfalen unterwegs war, ist gekentert. Eine aufwendige Suche beginnt – doch sie soll vergeblich bleiben.