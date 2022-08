Ein 24 Jahre alter Austauschstudent aus den USA hatte am späten Samstagabend der Bundespolizei in Frankfurt am Main gemeldet, dass ihm in einem Zug auf dem Weg von Freiburg nach Frankfurt der Rucksack mit Reisepass, Laptop, Kamera und mehreren Objektiven gestohlen worden sei. Über eine App konnte er den Laptop nahe Bonn orten.