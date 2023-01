Aktuelle Zahlen noch nicht endgültig

In Niedersachsen zählte die Polizei 42 Angriffe, in Nordrhein-Westfalen ebenfalls. In Bayern kam es laut Innenministerium zu 34 Attacken auf Einsatzkräfte. Auch Hamburg meldete in der Silvesternacht mit 19 Angriffen verhältnismäßig viele Attacken. Mit den Vorfällen in der Silvesternacht wollte sich an diesem Mittwoch auch der Bundestag beschäftigen.

Von den 44 in Berlin identifizierten Verdächtigen sind 18 Ausländer, zehn haben eine ausländische und die deutsche Nationalität, 16 haben ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Wie hoch der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in der dritten Gruppe ist, wurde nicht mitgeteilt. Über Zahlen der Verdächtigen und Nationalitäten war zum Teil schon vorher berichtet worden, was zu scharfen politischen Diskussionen über Integration und ihr Scheitern oder Nicht-Scheitern geführt hatte.