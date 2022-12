Wenige Tage vor Silvester haben Zollfahnder illegale Feuerwerkskörper und gefährliche Chemikalien in großem Umfang in Mittelhessen sichergestellt. Die Beamten seien bei einer Wohnungsdurchsuchung auf eine »explosive Mischung« gestoßen, teilte das Zollfahndungsamt Frankfurt am Dienstag mit. Ein 45 Jahre alter Verdächtiger wurde vorübergehend festgenommen.